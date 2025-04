BC da Rússia mantém taxa de juros em 21% ao ano pela quarta vez consecutiva

O BC da Rússia projeta que os juros devem permanecer em um intervalo de 19,5% a 21,5% em 2025, antes de ceder para uma faixa de 13% a 14% em 2026. Já a inflação deve cair para 7% a 8% em 2025 e alcançar a meta de 4% a partir de 2026.

Contudo, a autoridade alertou que existem riscos de alta ou de baixa para a inflação, associados a desdobramentos da economia global. A alta pode resultar de uma deterioração em termos de comércio exterior ou de efeitos nas dinâmicas de câmbio do rublo, caso o crescimento econômico global e os preços do petróleo desacelerem. Por outro lado, os riscos desinflacionários envolveriam uma queda "mais significativa" no crescimento de empréstimos e da demanda doméstica, sob condições monetárias apertadas ou melhora das tensões geopolíticas.

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 6 de junho de 2025.