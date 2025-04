Na China, Partido Comunista anuncia medidas para aceleração da economia

O comitê executivo do Partido Comunista da China anunciou nesta sexta-feira, 25, uma série de medidas para acelerar a implementação de políticas econômicas proativas, informou a Xinhua, a agência de notícias estatal do país.

Entre as iniciativas anunciadas, estão o lançamento de novas ferramentas monetárias para apoio à inovação, ao consumo e ao comércio; o aprimoramento do programa de compra habitações; a ampliação do suporte financeiro para empresas em dificuldades; e a criação de meios de refinanciamento para o consumo de serviços e o cuidado de idosos.

Além disso, as autoridades chinesas informaram que vão cortar os juros e baixar a exigência da taxa de reserva "no momento apropriado"; fortalecer a produção agrícola e estabilizar os preços dos alimentos; e lançar iniciativas para estabilizar o emprego e o crescimento econômico.