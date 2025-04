Trump afirma negociar tarifas com a China, que nega tratativas

A guerra comercial iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra a China registrou novo embate nesta quinta-feira, 24, com o líder americano e Pequim dando versões diferentes sobre uma possível trégua. Do lado chinês, um dia após Trump afirmar que buscaria um "acordo justo" com Pequim, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, afirmou que um acordo hoje seria como "tentar pegar o vento". "A posição da China é consistente e estamos abertos a consultas e ao diálogo, mas tais consultas e negociações devem ser conduzidas com base no respeito mútuo e de maneira equitativa."

Segundo ele, "atualmente não há negociações econômicas e comerciais entre a China e os Estados Unidos, e quaisquer alegações sobre progresso nas negociações econômicas e comerciais entre a China e os EUA são rumores infundados, sem evidências factuais".

Já Trump disse ontem que se reuniu com representantes chineses, sem dizer quem teria participado da conversa. Segundo ele, essa informação "não importava". O comentário aconteceu antes do almoço de Trump com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere, na Casa Branca, em que tratou de comércio exterior e a guerra entre Ucrânia e Rússia. "A Noruega sempre foi uma ótima aliada, uma amiga. Conversaremos sobre comércio e acredito que chegaremos rapidamente a um acordo", disse.