BB anuncia mais de R$ 2,1 bilhões em desembolsos no Crédito do Trabalhador

O Banco do Brasil anunciou neste sábado, 26, a marca de mais de R$ 2,1 bilhões em desembolsos no Programa Crédito do Trabalhador desde o seu lançamento, em 21 de março. De acordo com a instituição, já foram contratadas operações em mais de 4,3 mil municípios. "Esse marco consolida a atuação do BB na concessão de crédito consignado, proporcionando condições diferenciadas, conveniência e segurança para milhares de brasileiros", diz nota divulgada hoje pelo Banco do Brasil.

O Crédito do Trabalhador foi lançado no dia 21 de março como uma nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O trabalhador tem seu salário como garantia e, em caso de demissão, o pagamento pode ser feito usando a rescisão e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo a instituição, o programa reflete o compromisso do Banco do Brasil em oferecer soluções financeiras que realmente fazem a diferença na vida dos trabalhadores. "Superar a marca de R$ 2 bilhões em desembolsos é um marco que nos enche de orgulho e reforça nossa missão de promover inclusão financeira com responsabilidade e inovação", celebrou a instituição.