Com tarifaço, estrangeiros fogem da Bolsa de Valores brasileira

"O movimento de abril é reflexo do sentimento de aversão ao risco após o anúncio das novas tarifas pelo governo Trump e os crescentes temores de recessão na economia americana", resume o estrategista de ações da XP Investimentos, Raphael Figueredo.

Pesquisa do Bank of America (BofA) mostra que só 6% dos gestores de fundos da América Latina estão assumindo mais riscos do que o normal, uma redução expressiva em relação aos 21% reportados no mês de março.

Para o economista da Valor Investimentos, Ian Lopes, ainda é difícil vislumbrar uma melhora neste cenário, visto que o mercado ainda não entendeu bem a estratégia de Trump. "Ele é imprevisível. Acreditamos que as medidas tinham dois objetivos: isolar a China no comércio mundial e revisar os acordos com outros países. Mas, não sabemos como isso vai acontecer e as incertezas continuam."

O próprio presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconheceu na última quarta-feira, 16, que os mercados estão com dificuldade para lidar com tanta incerteza, relacionada a tarifas, o que se traduz em volatilidade. O dirigente também reconheceu que as tarifas têm grande probabilidade de gerar pelo menos um aumento temporário na inflação, tendo risco também de uma recessão.

Para o Citi, a expectativa é de que as negociações comerciais sejam ainda "muito confusas". Caso a guerra comercial se prolongue, Figueredo, da XP, aponta que a tendência é de maior saída de fluxo de mercados emergentes.

Neste ambiente de incerteza acentuada, o fluxo tende a ir para ativos considerados mais seguros, como é o caso do ouro - que inclusive renovou sucessivos recordes históricos.