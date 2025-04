Secretário do Tesouro dos EUA solicita veto a empréstimos chineses pelo Banco Asiático

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu ao presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento, Masato Kanda, que adote "medidas concretas" para acabar com os empréstimos à China, informou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira.

"O Secretário Bessent pediu ao Presidente Kanda que tome medidas concretas para colocar a China em um caminho claro para a graduação dos empréstimos e enfatizou o valor do trabalho do banco em práticas de aquisição baseadas no melhor valor", explicou o departamento.

O Tesouro também forneceu mais informações sobre as atuais negociações tarifárias, afirmando o secretário foi encorajado pelas "produtivas" conversas comerciais com o Japão e a Coreia do Sul nesta semana.