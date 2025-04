Sem alarde, China isenta certos tipos de chips feitos nos EUA

Muitos chips avançados são projetados por empresas americanas como Nvidia, Qualcomm e AMD, mas fabricados em Taiwan. As orientações disseram que, para fins de tarifas, a China não consideraria tais chips como originários dos Estados Unidos.

Questionado sobre as isenções, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava ciente do assunto. A Administração Geral das Alfândegas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.