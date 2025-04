Eletrobras diz ter recebido ofício do MME sobre desistência de Mantega a conselho fiscal

A Eletrobras informou neste domingo, 27, ao mercado ter recebido na última sexta-feira, 25, um ofício do Ministério de Minas e Energia que confirma a desistência do ex-ministro Guido Mantega para assumir a vaga de membro efetivo do conselho fiscal da companhia. Ainda de acordo com o documento, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma nova indicação da União Federal para a vaga de titular do Conselho Fiscal da companhia "ocorrerá oportunamente".

A desistência de Mantega tinha sido divulgada inicialmente pela coluna de Lauro Jardim, de O Globo, na última quinta-feira, 24, mas até agora não havia sido confirmada oficialmente pela empresa.

Mantega foi indicado pela União no fim de março, no âmbito das vagas a que a União tem direito nos conselhos fiscal e de administração da Eletrobras, como parte de um acordo de conciliação fechado entre as partes para pôr fim à disputa judicial sobre limitação do poder de voto de acionistas. Pelo acordo, a União terá direito de eleger, em separado, três dos 10 integrantes do conselho de administração da companhia e um dos cinco representantes do conselho fiscal. Em contrapartida, a companhia ficou desobrigada de investir nas obras da usina nuclear de Angra 3.