Eletrobras: Nova advertência a Gasparino se deve a posts no Linkedin e vazamento de documentos

No mais recente episódio de atrito envolvendo o conselho de administração da Eletrobras e um de seus membros, o advogado Marcelo Gasparino, a companhia divulgou neste domingo, 27, ao mercado a aplicação de uma terceira advertência do colegiado ao conselheiro. O motivo apontado foi a violação do código de conduta e normas da empresa. A advertência, desta vez por "falta grave" ligada a postagens na rede social Linkedin e divulgação de documentos sigilosos, vem a três dias da assembleia de acionistas que vai reformar o conselho.

Gasparino está fora da lista de nomes recomendada pela administração da Eletrobras a sete das dez cadeiras do conselho que devem ficar com os acionistas privados. O advogado tem feito reclamações públicas sobre o processo de seleção de indicados e acusado um grupo de acionistas relevantes de tentar controlar a gestão da companhia mesmo sem a maioria das ações. Ele busca se reeleger por fora, com a indicação de fundos que reúnem pouco mais de 0,5% do capital acionário.

O fato relevante divulgado hoje via CVM e seus anexos somam 44 páginas que reúnem uma série de postagens de Gasparino em seu perfil no Linkedin, além de prints de conversas entre o conselheiro e uma repórter do jornal Folha de S. Paulo. As imagens divulgadas pelo próprio Gasparino revelam o compartilhamento de documentos da Eletrobras que seriam sigilosos sem a autorização da companhia.