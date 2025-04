Após reunião, comissário diz que UE continua vendo os EUA como um 'aliado estratégico'

O comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou nesta segunda-feira, 28, que teve uma boa reunião com o Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na semana passada, e que o lado europeu busca uma resolução combinado para a questão tarifária, ao participar de evento do Council on Foreign Relations.

Segundo ele, os EUA seguem como um "aliado estratégico" que a Europa quer manter o diálogo.

Dombrovskis enfatizou que o bloco não quer se envolver na narrativa de "nós contra eles", ao falar sobre a relação entre os Estados Unidos e a China. "É por isso que estamos defendendo a importância de regras baseadas nas relações multilaterais", disse.