Bolsas da Europa fecham em alta antes de balanços e dados; Lisboa destoa

Ao longo da semana, os mercados europeus devem acompanhar de perto a divulgação de dados importantes, como o PIB e a inflação de países europeus, como a Alemanha, previstos para quarta-feira. No radar também estão os resultados de gigantes corporativas como HSBC, BP, Deutsche Bank e Shell.

No cenário geopolítico, os desdobramentos da guerra comercial seguem no foco. Nesta segunda-feira, o governo chinês negou que o presidente Xi Jinping tenha mantido conversas recentes com Donald Trump, contrariando afirmações feitas pelo presidente norte-americano em entrevista à Time na última sexta-feira.

Em meio às tensões, o provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu a eliminação total de tarifas entre Alemanha e Estados Unidos. "Que levemos todas as tarifas a zero", afirmou