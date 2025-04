Bolsas de Nova York fecham sem direção única à espera de resultados corporativos

A Nvidia recuou 2% após um relatório apontar que a Huawei Technologies desenvolveu um novo chip, chamado Ascend 910D, que poderia ser mais poderoso que o H100, da companhia americana. Já se esperava que o mercado da Nvidia na China encolhesse depois de o governo Donald Trump anunciar que imporia exigências de licença para futuras vendas dos aceleradores H20, criados especificamente para atender às sanções dos EUA contra exportações chinesas de inteligência artificial.

A ação da Wolfspeed disparou 26,3%, antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal, prevista para a próxima semana. Segundo a Raymond James, o setor de semicondutores apresentou aumento no interesse de venda a descoberto, e a Wolfspeed liderava a lista com a maior taxa de venda a descoberto, de 41%.

Os papéis da Airbus negociados nos EUA subiram 2,6%. A companhia fechou acordo para assumir alguns ativos da Spirit AeroSystems. O negócio inclui uma fábrica na Carolina do Norte, nos EUA, onde a Spirit fabrica parte da fuselagem do jato A350, e uma fábrica na Irlanda do Norte, que produz asas de fibra de carbono para o A220.

A companhia europeia também anunciou que irá adquirir a produção de componentes de asas para os modelos A320 e A350 na Escócia.

*Com informações da Dow Jones Newswires