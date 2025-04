Cargill tem prejuízo contábil de R$ 1,7 bi em 2024 por causa da variação cambial

No caso específico do Grupo Montesanto Tavares (GMT), exportador de café que entrou em recuperação judicial para reestruturar dívidas de R$ 2,13 bilhões, Sousa explicou que a exposição da Cargill não está relacionada ao financiamento de produção. "No caso específico da empresa de café, nós não estamos mais no mercado físico de café há algum tempo", disse. "O problema deles foi relacionado à variação do mercado futuro de café, chamado Margin Call, e o nosso negócio com eles foi uma ferramenta de gerenciamento de risco."

O executivo reiterou que a relação comercial foi distinta de operações tradicionais de crédito. "Outra linha do produto nosso, mas não foi em relação a financiamento para produção, nem financiamento, nem pré-pagamento de exportação, nada assim", afirmou.

Em março, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou um recurso apresentado pela Cargill, que pedia a revogação da proteção judicial concedida ao GMT em dezembro de 2024. A companhia tentava derrubar o "stay period", que impede cobranças e execuções contra o grupo enquanto negocia seu plano de recuperação. Com a decisão, o GMT manteve a blindagem temporária. Segundo a lista de credores apresentada no processo, a Cargill tem a receber cerca de R$ 106,5 milhões do grupo, sendo a maior credora entre as empresas comerciais. Mais de 90% da dívida total do GMT está concentrada em bancos.

Sousa reforçou a necessidade de adaptação do setor financeiro às particularidades do agronegócio. "O mercado agrícola não comporta execução agressiva", afirmou.