Ceron diz que pretende que taxa final do EcoInvest fique em um dígito

O Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, detalhou nesta segunda-feira, 28, que pretende que a taxa de juro cobrada no âmbito do segundo edital do programa Eco Invest, voltado para a recuperação de áreas degradadas, fique em, no máximo, um dígito para o tomador final. Ceron destacou que trata-se de um programa com taxa de juro livre, mas que haverá um trabalho para "calibrar" e garantir uma taxa abaixo dos 10%.

"Claro que isso depende. Tem projetos que podem ter uma taxa um pouco maior, mas tem projetos mais complexos que não conseguiriam ser viáveis com taxas a mercado", frisou o secretário.

As declarações foram feitas em coletiva realizada em São Paulo, nesta segunda-feira. O evento contou com as presenças dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Agricultura, Carlos Fávaro.