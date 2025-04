China segura anúncio de estímulos para economia, apesar de impactos de tarifas dos EUA

Por outro lado, os analistas mencionam que um movimento com muita cautela "carrega seus próprios riscos". "O risco é que o governo possa ficar para trás na curva enquanto espera, levando o sentimento do mercado e das famílias a sofrer," defende a Gavekal Dragonomics. Após a conclusão da reunião de abril do Politburo na semana passada, os mercados acionários caíram, sinalizando decepção com o resultado do primeiro encontro do órgão decisório desde que as tarifas foram anunciadas. Fonte: Dow Jones Newswires.