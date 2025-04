Confiança do setor de construção cai com piora das condições financeiras, mostra CNI

O Índice de Confiança do Empresário da Construção caiu 2,4 pontos em março, passando de 49,6 pontos para 47,2 pontos, segundo a Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta segunda-feira, 28, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador varia de zero a 100 pontos, sendo valores abaixo de 50 pontos indicativos de falta de confiança.

A Sondagem mostra aumento da insatisfação do setor com o lucro operacional e com a situação financeira, o que resulta na retração do setor.

Segundo a CNI, na comparação com o 4º trimestre de 2024, os dados do 1º trimestre deste ano mostram: quedas no índice de satisfação com o lucro operacional, de 44,8 pontos para 42,8 pontos; no indicador de satisfação com a situação financeira, de 49 para 46,4 pontos; no índice de facilidade de acesso ao crédito, de 0,3 ponto, para 37,4 pontos; e alta para 64,6 pontos no índice de evolução dos preços de insumos, o que aponta aceleração nos custos de produção.