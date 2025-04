Conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 766 milhões em março, afirma BC

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 766 milhões em março, informou o Banco Central (BC). O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em março de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 765 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,539 bilhão no exterior no mês passado. Os gastos dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 773 milhões.

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 12,330 bilhões em 2024, de acordo com o Banco Central, e está no vermelho, em US$ 2,499 bilhões, no primeiro trimestre do ano.