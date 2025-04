Deliveroo recebe proposta de aquisição da DoorDash

A Deliveroo, empresa britânica de entrega de alimentos, disse na sexta-feira, 25, que recebeu no dia 5 de abril uma proposta de aquisição de 2,7 bilhões de libras (US$ 3,59 bilhões) da norte-americana DoorDash. Nesta segunda-feira, 28, a Deliveroo afirmou que suspendeu seu programa de recompra de ações de 100 milhões de libras, anunciado em 18 de março, por conta da abordagem.

A empresa do Reino Unido mencionou que o Conselho iniciou negociações com a companhia sediada em São Francisco, que ainda não fez uma declaração formal, e concedeu acesso à diligência prévia, mas alertou que não há certeza de que qualquer acordo será fechado.

A DoorDash tem até 23 de maio para fazer uma oferta formal ou desistir, segundo as regras do Painel de Aquisições do Reino Unido.