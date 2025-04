Desescalada das tarifas não vai ser 'um passeio no parque', afirma presidente do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse acreditar que existe um sentimento e um desejo de sentar da China e dos Estados Unidos para negociar tarifas, mas ponderou que a desescalada das tensões comerciais não tende a ser "um passeio no parque". A análise, então, é de que a desescalada das medidas comerciais não será feita de maneira suave. Para ele, aliás, ainda haverá algum tipo de avanço nos bloqueios.

As declarações foram feitas no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo, nesta segunda-feira, 28. A transmissão foi interrompida duas vezes: das 9h58 às 10h05 e das 10h20 às 10h27. Esses trechos da apresentação do presidente do BC só foram disponibilizados posteriormente.

Galípolo mencionou que o sentimento da comunidade financeira internacional é de empoderar o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bassett, como um interlocutor privilegiado. Isto porque, na tese do presidente do BC, o mercado de títulos norte-americano ofereceu uma dinâmica que provocou um receio em Basset e foi ele quem conseguiu sensibilizar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para rever a política tarifária.