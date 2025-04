Dívida externa bruta é estimada em US$ 363,220 bilhões em março, aponta BC

As despesas com juros externos somaram US$ 1,977 bilhão no mês passado, contra US$ 2,292 bilhões em igual mês de 2024. No acumulado do ano, até março, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 8,628 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 7,006 bilhões.