Galípolo: Copom está bastante incomodado com expectativas, que estão bastante desancoradas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 28, que o Comitê de Política Monetária (Copom) ainda está bastante incomodado com as expectativas de inflação, que estão bastante desancoradas. A declaração foi realizada durante participação no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.

Ao ser questionado sobre a inflação implícita do mercado caindo, Galípolo frisa que se trata de um indicador antecedente importante. Contudo, pondera que em um ambiente de tamanha volatilidade e incerteza quanto o atual, é preciso adicionar uma dose de parcimônia no consumo destes dados.

Ainda assim, independente da taxa neutra que se adote, o presidente do BC avalia que o Brasil ingressou em um patamar contracionista com alguma segurança. Agora, a autarquia passa pelo desafio estrutural de normalizar a política monetária, segundo Galípolo.