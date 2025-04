Galípolo diz que Brasil tem vantagens e pode ganhar espaço via exportação de commodities

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 28, que o Brasil tem vantagens no cenário internacional atual, tanto por poder ganhar espaço via exportação de commodities quanto por ter uma economia doméstica com resiliência e dinamismo maior. Em participação no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo, ele mencionou que o País conta com segurança alimentar e energética, volumes robustos de reservas internacionais e uma exposição menor de hedge em dólar.

Em contrapartida, atualmente a trajetória da dívida pelo Produto Interno Bruto (PIB) de vários países é desconfortável, segundo o presidente do BC.

Além disso, Galípolo mencionou que os países que têm buffer tentam aumentar gastos para fazer um fiscal anticíclico.