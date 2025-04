Galípolo: é preciso reunir dados para ter confiança de que inflação está convergindo

Por ora, o diretor do BC avalia que a inflação está rodando acima da meta e que a economia tem sinais incipientes de arrefecimento.

Galípolo considera ainda que os resultados positivos do agro no Produto Interno Bruto (PIB) não consomem o hiato, e tendem a ajudar. Contudo, pondera que a mensuração do PIB ex-agro ainda não está trivial, em função da sazonalidade.

Tarifas

O presidente do Banco Central disse também que no primeiro trimestre de 2025 houve um ganho de peso no cenário de que as tarifas do presidente Donald Trump poderiam oferecer um cenário de desaceleração, de alguma maneira, e oferecer risco de desinflação. Ele destacou que tal cenário já havia sido mencionado no balanço de riscos da comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom).

Já em abril, após a escalada das tarifas, Galípolo considera que foi cruzada a linha para um momento de aversão a risco, mas sob um risk-off particular: "Diferentemente do que estamos acostumados, há dúvidas sobre onde está o safe-heaven, o ativo seguro", avaliou.

O presidente do BC mencionou ainda que a escalada das tarifas passou a ter a ideia de que talvez não seja factível ter tarifas naquele patamar, mencionando que houve muita dúvidas sobre o quanto essa política pode afetar os países.