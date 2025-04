Galípolo: hoje expectativas lá fora indicam impacto mais temporário das tarifas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que aparentemente a leitura do mercado é de que o efeito das tarifas - ainda que não se saiba quais serão as tarifas finais - seria de maior inflação neste momento, e não necessariamente de maneira perene. A análise, feita no evento J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo, observa que as expectativas de inflação em 2025 estão um pouco mais elevadas com o impacto das tarifas, mas destaca que para 2026, 2027 e períodos mais longos, a expectativa de inflação permanece sem grandes alterações e "devidamente ancorada".

Desta maneira, o presidente do BC considera que o peso do cenário em que as tarifas deslocariam a curva de oferta perdeu peso. "Hoje expectativas lá fora indicam impacto mais temporário das tarifas", afirma.

Para Galípolo, o efeito mais perene da política tarifária é "justamente um sentimento de quebra de confiança ou de elevação da incerteza, que parece sugerir pensamentos e buscas de alternativas de proteção que até pouco tempo atrás fariam pouco sentido, inclusive para aliados e parceiros históricos por parte dos Estados Unidos".