Haddad: Brasil tem condições de se arrumar sem prejudicar possibilidades de crescimento futuro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 28, que o ajuste fiscal não pode depender de uma pessoa ou de um governo, precisa ser uma agenda do País. Ele defendeu que o Brasil tem condições de fazer a lição de casa sem prejudicar possibilidades de crescimento futuro.

"Ninguém é obrigado a saber em detalhe o que a Fazenda e o Planejamento estão fazendo em proveito do equilíbrio das contas públicas. Mas o fato é que não pode depender de uma pessoa. Não pode depender de um governo. Isso tem que se transformar em uma agenda do País. O País tem que compreender que nós não precisamos abdicar do crescimento", disse Haddad, em participação no J. Safra Macro Day 2025.

Ele defendeu as ações que estão sendo tomadas para criar um ambiente com mais investimento privado, mais consumo das famílias e com um orçamento mais arrumado.