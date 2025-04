Haddad diz que Brasil está com agenda correta para comércio exterior e destaca Mercosul-UE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 28, que o País deve manter a tração no comércio exterior e que o Brasil tomou a direção correta nesta temática, com destaque para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. "O Brasil é uma economia grande demais para ser satélite de outra. Então, manter os canais de comércio abertos com os três grandes blocos econômicos me pareceu uma atitude muito saudável da parte do presidente Lula, inclusive diante das provocações recentes que o Brasil viveu", frisou, durante participação no evento J. Safra Macro Day 2025.

Haddad defendeu ainda a tese da reglobalização sustentável - de atenção à questão ambiental alinhada à questão econômica - e de fortalecimento do multilateralismo em meio às incertezas econômicas globais.

Para o chefe da equipe econômica, o momento incerto global representa uma oportunidade para o País. "É o momento de fazer valer a sua diplomacia comercial e obter vantagens importantes do ponto de vista de acordos bilaterais", disse.