Lei antidesmatamento da UE é barreira comercial disfarçada de ambiental, diz diretora da JBS

O diretor de relações governamentais e sustentabilidade da Mosaic, Antônio Josino, avaliou, no mesmo evento, que a agricultura brasileira desenvolveu-se como sustentável e aderente a novas tecnologias em seu cerne devido às peculiaridades do clima tropical. "O Brasil já sai na frente de outros países agrícolas no plantio direto e uso de bioinsumos", afirmou, acrescentando que o País tem muito para ensinar em termos de prática e modelos para solução climática durante a COP 30, em novembro em Belém, no Pará.