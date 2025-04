Mensagens do último ciclo de comunicação do Copom continuam vigentes, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 28, que o Comitê de Política Monetária (Copom) foi "feliz" na última comunicação, pois tanto a ata quanto o comunicado passaram "bem" por esses últimos 45 dias. A comunicação do Copom foi "especialmente feliz" ao comentar três pontos, segundo o presidente do BC: a dinâmica corrente da inflação, que permanece acima da meta e com expectativas desancoradas; a defasagem que a política monetária apresenta e o que foi feito no passado; e a ampliação da incerteza que demanda flexibilidade e cautela.

"As mensagens do último ciclo de comunicação do Copom continuam vigentes", disse Galípolo, no evento J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.

O presidente do BC destacou ainda que o comunicado do Copom foi aberto mencionando a incerteza do cenário internacional, principal da política norte-americana.