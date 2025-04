Merck irá comprar empresa de biotecnologia norte-americana SpringWorks por US$ 3,9 bi

A Merck KGaA, da Alemanha, concordou em adquirir a empresa americana de biofármacos SpringWorks Therapeutics por cerca de US$ 3,9 bilhões, como parte de sua estratégia para expandir seu negócio de oncologia e doenças raras.

A Merck afirmou que a transação com a SpringWorks será realizada por um preço de compra de US$ 47 por ação em dinheiro e espera-se que seja concluída no segundo semestre do ano. A Merck disse que a aquisição planejada adicionará receita imediatamente e acelerará o crescimento de médio a longo prazo para seu negócio de saúde. O acordo também deve aumentar o lucro por ação da Merck antes de itens excepcionais em 2027, afirmou a empresa.

O negócio ocorre após reveses recentes no setor de saúde da Merck. A empresa desistiu do medicamento experimental para câncer de cabeça e pescoço (xevinapant) após resultado insatisfatório em um estudo clínico de fase avançada no ano passado e descontinuou a terapia para esclerose múltipla (evobrutinib) no final de 2023. A Merck também está se preparando para desafios de receita devido ao iminente ven da patente de seu medicamento mais vendido para esclerose múltipla, o Mavenclad.