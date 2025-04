Negociações com parceiros asiáticos estão indo bem, afirma secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as negociações com países asiáticos "estão indo bem", incluindo com Japão e Coreia do Sul. Em entrevista à CNBC, ele disse que vários países apresentaram boas propostas.

Bessent reconheceu que há um template padrão norte-americano para conduzir as negociações e fechar os acordos comerciais, exceto com a China, que é "mais complicada" e precisa "ser conduzida à parte". "Não vamos compartilhar nosso modelo", afirmou, acrescentando que pretende alcançar "os melhores acordos para a população americana".

Ele expressou otimismo particularmente sobre as negociações com a Índia, afirmando que deve ser um dos primeiros países a assinar um acordo.