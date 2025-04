Ouro fecha em alta antes de dados dos EUA e com foco na guerra comercial

Os preços do ouro subiram nesta segunda-feira, 28, permanecendo acima de US$ 3.300 por onça, em uma recuperação após a queda registrada no início do dia, enquanto investidores aguardam dados econômicos importantes dos Estados Unidos previstos para esta semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para junho subiu 1,49%, fechando a US$ 3.347,7 por onça-troy, após atingir a máxima de US$ 3.350,9 durante o dia.

O preço do metal dourado recuou nas primeiras horas do pregão com otimismo renovado em relação a um possível acordo comercial entre EUA e China, reflexo dos desdobramentos da semana anterior. No entanto, o mercado permanece cético quanto à possibilidade de um entendimento.