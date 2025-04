Presidente da Câmara diz que comissão especial do IR deverá ser instalada na semana que vem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta segunda-feira, 28, que a comissão especial sobre o projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda deve ser instalada na semana que vem, conforme acordo com o presidente do colegiado, Rubens Pereira Jr. (PT-MA).

As declarações ocorreram durante um painel sobre a agenda econômica da Câmara no J. Safra Macro Day 2025, em São Paulo.

Segundo Motta, na ocasião, o relator da comissão especial, Arthur Lira (PP-AL), deve apresentar o calendário de trabalhos também na semana que vem.