Tarcísio elogia Milei por 'cortar 5% do PIB de gasto público', baixar inflação e atrair capital

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou a política econômica conduzida pelo presidente da Argentina, Javier Milei, de modo a compará-la com a brasileira, atualmente capitaneada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Se você me perguntasse há um ano se seria possível o Milei cortar 5% do PIB de gasto público em um ano, eu diria que não é possível, mas foi", afirmou nesta segunda-feira, durante o evento J. Safra Macro Day 2025, do Banco Safra.

"Observe o que aconteceu: a inflação caiu, o fluxo de capital aumentou (...) e adotaram o câmbio flutuante, recomendado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). O despejo de capital foi tão grande que o câmbio voltou a apreciar", continuou Tarcísio. "Eles estão mostrando que há um caminho. É o caminho que a gente tem que adotar."

O governador de São Paulo também fez críticas ao governo federal. Segundo ele, há necessidade de se fazer uma reforma administrativa, estabelecer a desvinculação de receitas e desindexação de "algumas despesas". Ele defende que se adote modelos econômicos que "deram certo" ao redor do mundo no Brasil.