Taxas de juros têm leve alta em linha com curva de Treasuries

Os juros futuros têm leve alta em toda curva na manhã desta segunda-feira, 28, em especial nos mais longos, acompanhando a curva de juros dos Treasuries e diante de um dólar mais estável ante o real. No radar estão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala nesta manhã em evento do Safra, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa às 10 horas do mesmo evento. O ministro voltou a defender o multilateralismo comercial e que o grau de incerteza sobre a linha de chegada após o "tarifaço" ainda é grande.

Às 9h30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,655%, de 14,639% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 13,965%, de 13,900%, e o vencimento para janeiro de 2029 avançava para 13,705%, de 13,635% no ajuste de sexta-feira.