TCU avalia na 4ª-feira denúncia envolvendo comercialização dos créditos de carbono no Renovabio

A pauta ainda pode ser atualizada, com retirada ou inclusão de processos. Vejas as principais discussões previstas:

- Auditoria de conformidade nas obras do terminal fluvial de Eirunepé/AM. Monitoramento do cumprimento de determinação expedida por meio de acórdão proferido nos autos.

- Tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço identificado no âmbito de contrato que teve por objeto as obras de implantação do Canal do Sertão Alagoano, no trecho do km 0 ao km 45 (trecho 1).

- Auditoria realizada nas obras de adequação de capacidade da rodovia BR-020/GO - Perímetro Urbano de Formosa/GO.

- Auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

- Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário na modalidade simplificada dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ.