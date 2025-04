Turquia abre ao Brasil mercado para bois vivos para reprodução

"A Turquia é o terceiro principal comprador desse tipo de produto. E vem enfrentando problemas de ordem sanitária com seus principais fornecedores, como Estados Unidos e União Europeia (UE), de maneira que, se abre essa boa oportunidade às nossas exportações", avaliou Rua.

O secretário também citou a abertura do mercado africano para o gênero bovino do Brasil e avanços na certificação sanitária com a Índia.

No ano, o País acumula 351 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.