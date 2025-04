Ambiente externo é desafiador por conjuntura e política econômica dos EUA, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica disse ainda que as empresas menores tendem a sofrer os impactos de um ciclo de aperto monetário primeiro, quando considerado o comportamento histórico.

"Tem muitas formas de você pensar essa heterogeneidade quando você tem um ciclo de política monetária, e um deles é empresas menores ou maiores vão sofrer mais, vão sofrer mais rápido. Esse é um debate importante. As empresas menores reagem primeiro", disse Guillen, ao lado do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e do diretor de Fiscalização, Ailton Aquino.

Ele destacou que o resultado do estudo era esperado, já que empresas menores têm menos espaço para renegociar com bancos. Empresas maiores tendem a sentir os impactos, mas mais lentamente.

Tanto Guillen, quanto Aquino também destacaram que o aperto monetário deve ter impacto em empresas não financeiras, embora em menor magnitude do que na recessão de 2015-2016 e na pandemia de covid-19.