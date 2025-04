América Móvil tem aumento na receita do 1º trimestre com ajuda de alta de 6,2% no Brasil

A receita de serviços móveis cresceu 5,7% em relação ao ano anterior, em moeda constante, com o México se mostrando um entrave ao crescimento, já que a fraqueza da economia levou à redução da receita pré-paga, informou a empresa. O crescimento da receita de serviços, tanto para celulares quanto para linhas fixas, foi liderado pela América Central e Leste Europeu.

Brasil

No primeiro trimestre, a empresa adicionou 2,4 milhões de assinantes pós-pagos, com o Brasil liderando com 987 mil, seguido pela Colômbia com 163 mil e México com 133 mil. No segmento pré-pago, foram desconectados 1,0 milhão de assinantes, já que México e Brasil reportaram perdas.

No Brasil, a receita cresceu 6,2% em relação ao ano anterior, para R$ 12,5 bilhões, com a receita de serviços subindo 6,0%, impulsionada pelo crescimento de 8,8% da receita móvel, com a receita pós-paga expandindo 11,5% e a receita pré-paga caindo 2,6%.

Na plataforma de telefonia fixa, a receita de serviços subiu 2,6%, com a receita de TV por assinatura caindo 3,1% - sua menor taxa de queda em pelo menos um ano - e a receita de banda larga desacelerando

para 5,1%. Embora represente apenas 11,4% da receita de serviços, a receita de redes corporativas teve uma contribuição importante, com um aumento de 16,4% em relação ao trimestre do ano anterior, informou a companhia.