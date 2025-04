Aneel aprova redução tarifária média de 3,66% para consumidores da CPFL Paulista

Se o pagamento integral referente à decisão judicial fosse aprovado já no processo tarifário deste ano, o aumento médio seria de 25,95%. Para os atendidos em baixa tensão a elevação seria de 29,72% e para a alta tensão o patamar de 17,40%.

Foi então discutida a proposta de abater o montante ao longo de cinco processos tarifários, com a primeira parcela em R$ 1,3 bilhão, que já seria percebida na revisão de 2025. A Procuradoria da Aneel apontou para a eventual celebração de um acordo sobre o tema e sugeriu o prosseguimento ao reajuste tarifário de 2015 da CPFL Paulista sem contemplar o cumprimento da obrigação judicial.

A revisão tarifária de 2025 já deveria vigorar a partir de 8 de abril de 2025, mas com o impasse sobre o tema a decisão foi adiada para esta terça-feira, após pedido de vista do diretor Fernando Mosna. Com isso, ficaram mantidas as tarifas vigentes aprovadas em 2024, até aprovação. A diferença de receita faturada entre 8 de abril e a homologação do reajuste tarifário de 2025 será compensada no processo tarifário de 2026, com atualização pela Selic.