Aneel: definição de critério obrigatório para renovação de distribuidoras é papel do Executivo

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, classificou nesta terça-feira, 29, que a definição de critérios obrigatórios para a renovação contratual das distribuidoras é papel do Poder Executivo, reconhecendo que o órgão regulador poderia sugerir requisitos adicionais para a prorrogação contratual - que poderiam ou não ser adotados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na tomada de decisão.

A fala vem após uma prolongada discussão na diretoria sobre a necessidade de créditos complementares para aferição de qualidade no serviço, como requisitos para a renovação contratual. Isto é, além dos pontos definidos em decreto do governo. O texto publicado em junho de 2024 estabelece requisitos como a continuidade do fornecimento de energia e a sustentabilidade da gestão econômico-financeira das empresas.

"Nós podemos aplicar penalidades, limitar recebimento de dividendos de concessionários de distribuição, intervir na concessão ou recomendar a caducidade. Agora, na Aneel não tem o papel de poder concedente. Quem define os critérios para renovação do serviço de distribuição é o titular do serviço", declarou Sandoval, em conversa com jornalistas.