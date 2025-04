Bessent reforça que Trump tem última palavra em acordos comerciais e volta a criticar China

O secretário também criticou as políticas comerciais da China, reafirmando que "tarifas do lado da China são insustentáveis". Ele mencionou o impacto econômico no país asiático: "Fábricas estão fechando na China e há várias demissões em andamento". Bessent também apontou que as autoridades americanas "terão que considerar o fracasso da China em cumprir os compromissos no 'Acordo Fase 1' comercial de Trump durante seu primeiro mandato".

Por fim, Bessent expressou otimismo em relação a um projeto de lei fiscal, afirmando esperar "que o projeto seja assinado e entregue até o dia 4 de julho".