BNDES aprovou R$ 29,7 bi no Plano Safra 2024/25 em mais de 125 mil operações

Quanto às operações do BNDES Crédito Rural, as linhas de crédito próprias são destinadas a projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio e apoio a cooperativas. Dos R$ 29 bilhões já aprovados, mais de R$ 12 bilhões foram por meio da linha com custo financeiro em dólares americanos, em que o exportador "tem um hedge natural nos seus recebíveis em dólar, e as taxas de juros são mais competitivas".

O banco de fomento explica que o objetivo da modalidade é "ampliar e diversificar alternativas de crédito a custos mais competitivos para o setor do agronegócio, intensivamente exportador".