Brasil busca mitigar riscos e eliminar barreiras no comércio com EUA, diz Tatiana Prazeres

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, afirmou nesta terça-feira, 29, que o Brasil tem buscado junto aos Estados Unidos mitigar os riscos gerados pelo tarifaço e eliminar as barreiras que afetam o comércio dos brasileiros com os norte-americanos. Segundo ela, as conversas têm ocorrido de forma regular por videoconferência, no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica dos dois países.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre os efeitos da política comercial de Donald Trump, Prazeres contou que, no diálogo com os americanos, o governo tem destacado a importância do comércio bilateral, frisando que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, que guarda superávit comercial nas trocas com os brasileiros. Para ela, essa situação mostra que o País não deve ser um foco de atenção de Trump, o que, na visão da secretária, tem se refletido na realidade. "O Brasil não tem sido foco de atenção", disse Prazeres.

Nas tratativas com os norte-americanos, o Brasil também tem ressaltado a integração produtiva entre os dois mercados, como acontece no setor siderúrgico, explicou a auxiliar do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. "O vice-presidente tem dito que não há vencedores numa guerra comercial, mensagem importante que orienta nossa atuação, para buscarmos negociar com os EUA, e é o que temos feito", disse Prazeres.