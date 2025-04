Brasil deve ganhar 4 milhões de novos investidores em 2025, aponta pesquisa

O número de brasileiros que investem em produtos financeiros no Brasil deve crescer em quatro milhões em 2025, passando de 37% para 39% da população, segundo o Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o Datafolha. O montante equivale a 59 milhões de investidores. E o meio preferido para investir é o aplicativo do banco, que passou de 45% para 49% em 2024.

Nesta oitava edição da pesquisa, as entrevistas aconteceram entre os dias 4 e 22 de novembro de 2024, em abordagem pessoal com 5.846 pessoas das classes A/B, C e D/E, de 16 anos ou mais, nas cinco regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A projeção para novos investidores considera que do contingente de 101 milhões de indivíduos que ainda não são investidores, 18 milhões têm a intenção de mudar esse status em 2025, além de um grupo de 14 milhões que cogitam deixar de aplicar o dinheiro ao longo deste ano.