Casino tem vendas de 2 bilhões de euros no 1º trimestre

O grupo informou que as ações para otimizar a rede de lojas continuaram ao longo do primeiro trimestre de 2025, com o fechamento de 466 lojas, sendo que 96% das quais eram operadas por franqueados ou em regime de locação comercial. Houve também transferência de 18 lojas integradas para franquias ou em regime de locação comercial. Além disso, as marcas do grupo abriram 31 lojas, 90% das quais sob operação de franqueados ou em regime de locação comercial.

Atualmente, o Casino detém cerca de 22,5% do GPA no Brasil e não é mais o controlador da empresa.