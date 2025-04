Chile: BC mantém juros básicos em 5% ao ano e ressalta cenário de incerteza global

O mercado local também foi afetado pela volatilidade internacional, segundo o banco central chileno. Entretanto, desde o início de abril, as condições financeiras locais melhoraram, com um declínio nas taxas de juros de curto e longo prazo, uma valorização do peso chileno e um aumento no mercado de ações.

O Conselho enfatizou que avaliará os próximos movimentos à luz da evolução do cenário macroeconômico e suas implicações para a convergência da inflação.

A próxima reunião de política monetária do Chile será realizada em 17 de junho de 2025.