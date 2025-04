Confiança do consumidor da Alemanha sobe a -20,6 em maio

A confiança do consumidor alemão subiu, contrariando as expectativas, em meio aos impactos da nova política comercial dos Estados Unidos. Uma pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) divulgada nesta terça-feira, 29, projeta que o índice de confiança do consumidor subiu para -20,6 na previsão de maio, de -24,3 em abril (dado revisado).

A projeção da FactSet era de queda para -26,3, e economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam recuo para -26.

A onda de tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, ainda não teve um impacto duradouro no sentimento do consumidor, segundo Rolf Buerkl, especialista em consumo do NIM.