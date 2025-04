Consultoria da CLDF afirma que compra do Master pelo BRB exige autorização legislativa

A Consultoria Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) entregou nesta terça-feira, 29, aos 24 deputados distritais um estudo que aponta a necessidade de autorização legislativa para que o Banco de Brasília (BRB) possa adquirir ativos do Banco Master. A operação foi anunciada no fim de março e está em análise pelo Banco Central.

"A operação pretendida pelo BRB, por sua natureza, vulto, riscos e impacto público, exige inequivocamente a manifestação prévia e específica da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme determinam a Constituição, a LOFD Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei das Estatais", diz o estudo, assinado pelo consultor Alexandre Rosa Lopes e encomendado pela liderança do PT.

Deputados do PT se reuniram nesta terça-feira com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, para debater a operação entre BRB e Banco Master. Após o encontro, eles disseram a jornalistas que pretendem negociar com a presidência do Legislativo distrital e com líderes partidários para demandar que o processo passe pela CLDF.