Dólar fica instável e com fôlego curto por incerteza sobre tarifas, petróleo fraco e fluxo

O dólar opera sem direção única e tem fôlego curto em meio a negociações incertas sobre tarifas dos EUA e o impasse com a China. Além disso, a valorização do dólar e a queda do petróleo pressionam o real, com possível aumento da volatilidade devido à intensificação de rolagens de contratos futuros antes da definição da Ptax do fim de abril, amanhã. A relativa estabilidade intradia vem após a divisa americana acumular perdas de 4,11% ante o real nas últimas sete sessões.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, são aguardados em coletiva sobre o relatório de estabilidade financeira (REF) do segundo semestre de 2024 às 11h desta terça-feira, 29. O documento mostra que o Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 17,27% em dezembro de 2024. Em junho, o índice era de 17,69%.

Na agenda, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) avançou 0,24% em abril, após queda de 0,34% em março, informou a FGV. Com o resultado, o indicador acumula alta de 1,23% no ano e de 8,50% nos últimos 12 meses.