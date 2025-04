Expectativas de inflação na zona do euro para 1 ano sobem a 2,9%, revela pesquisa do BCE

Os índices de incerteza sobre as expectativas inflacionárias nos próximos 12 meses também permaneceram inalterados no menor nível desde janeiro de 2022.

Já as expectativas para o crescimento econômico da zona do euro ficaram estáveis em março, prevendo contração de 1,2% do PIB nos próximos 12 meses, enquanto as expectativas para a taxa de desemprego caíram levemente para 10,4% no mesmo período.